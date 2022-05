- Falling Out : un premier roguelike pour le studio Firestoke

Publié le Mardi 3 mai 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Cette fois c'est pas que l'Arche qui s'est perdue

Falling Out prend son inspiration des jeux 16-bit de l'ère du jeu. Reprenant les challenges des roguelikes classiques. Vous incarnez Giorgio et Felicie, des aventuriers "accidentels", qui vont explorer un ancien royaume perdu, découvrir des trésors en évitant les pièges et les ennemis.

A jouer en solo ou multijoueur coop dans la future démo déjà disponible et qui sortira en version complète sur PC et console courant 2022.