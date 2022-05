(TEST) Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 3 mai 2022 à 12:00:00 par Théo Valet

Comme un doux parfum old-school...

Bon, on ne va pas se le cacher, à la rédac quand on a su que c'était le chef qui testait Nintendo Switch Sports on a tout de suite vu le pire. Une petite manette dans ses grandes mains, avec des dragonnes pas très solides, tout ça combiné à un jeu où il faut faire des mouvements parfois violents, on ne va pas vous faire un dessin.Et puis à son âge, ce n'est plus trop conseillé de jouer à des jeux qui vous font monter le palpitant et vous font faire des mouvements brusques. Un accident, c'est si vite arrivé.Au final, on a été médisant, tout s'est très bien passé et personne n'a été blessé. En plus, le chef s'est bien amusé alors que demande le peuple ?