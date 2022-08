Un paquet de news pour Pokemon Ã©carlate et Pokemon Violet

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Installez-vous comfortablement

De la région à la mécanique spéciale en passant par certains pokémons de l'opus, on en sait maintenant un peu plus sur le prochain jeu de la franchise.Tout d'abord, nous savons maintenant que la région de cet épisode sera Pladea, une île très montagneuse parsemée de "Teracristaux" à débordants d'énergie. Mesaledo, la capitale de la région, contient l'Académie Orange ou l'Académie Raisin dépendant de la version du jeu que vous possédez. Nous connaissons également maintenant le nom de cinq personnages : M.Clavel (le proviseur de l'académie), M.Jacq (le professeur principal, spécialisé en biologie), Pepper (un étudiant expert en cuisine), Pania (une élève timide et pas très assidue) et enfin Grusha, le champion de l'Arène du Mont Nappé, spécialisé dans le type Glace.La mécanique spéciale de cet opus est en rapport avec les cristaux étranges présents sur l'île : la Teracristallisation. Sur Pladea, vos pokémons peuvent se Teracristalliser pour un temps limité, devenant scintillants et gagnant un joyeau couronne lui donnant accès à de nouvelles capacités. Il existe au total 18 types de Teracristallisation. Après chaque transformation, vous devrez recharger votre Orbe Teracristal auprès d'un des cristaux sur l'île ou d'un Centre Pokémon.La mécanique ajoute également les raids Teracristals, durant lesquels quatre joueurs unissent leurs forces pour vaincre un pokémon Teracristallisé sauvage. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations concernant les récompenses de ces raids...Vous pourrez également échanger, combattre ou rejoindre des joueurs du monde entier grâce au Poké Portail et au Club Union. Ce dernier vous permet de jouer jusqu'à 4 joueurs.Probablement l'info la plus attendue : les nouveautés concernant les pokémons eux-même. Nous connaissons désormais trois des pokémons qui peupleront l'île : Pâtachiot, un pokémon Fée apprécié des pâtissiers, l'Axolotl de Pladea, une version terrestre et venimeux du pokémon original et enfin Balbalèze, un pokémon de type Glace qui ressemble à une baleine bipède avec des cornes.Enfin, nous connaissons plus de détails concernant les pokémons légendaires Koraidon et Miraidon, en particulier les différentes formes qu'ils pourront prendre lorsque le joueur les chevauche : une forme de course, une forme de nage et une forme de vol.Pour finir, du 18 au 21 août se dérouleront les championnats du monde de pokémon, en ajoutant Pokemon GO et Pokemon UNITE aux compétitions.Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au post officiel ou regarder la vidéo officielle sur ces nouveautés.