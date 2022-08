Wildmender, une dÃ©mo est disponible pour un temps limitÃ©

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Des ambiances Mary Poppins

Muse Games a mis une démo de leur jeu, Wildmender, à disposition sur Steam à l'occasion de la Steam Survival Fest, qui met les jeux de survie à l'avant. La démo sera disponible jusqu'au 8 août.Wildmender est un jeu de survie jouable en co-op. Le joueur évolue dans un monde immense et généré procéduralement, pour explorer les terres mystérieuses du jeu, trouver des graines et débloquer des nouveaux outils. Il peut même faire usage de la magie, pour se défendre contre les menaces qui sont présentes et devenir ami avec la faune locale.