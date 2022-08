All On Board - The Hunger ajouté au catalogue

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Appétissant !

Toujours en cours de financement sur Kickstarter , et maintenant à plus de 200% de son objectif initial, la plateforme VR de jeux de plateaux All On Board collabore avec Richard Garfield. Le créateur de Magic: The Gathering les aidera à intégrer son jeu de plateau The Hunger à leur catalogue.The Hunger vous invite à incarner un vampire dont le but est de ramener une rose dans votre palais avant le lever du jour. Pour ça, vous devrez chasser des humains et construire votre deck de cartes pour obtenir les capacités nécessaires à votre succès.