Drift Type C est disponible en Early Access

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 10:50:00 par Sara Brugioli

Le jeu de voitures de Jonworks Interactive, Drift Type C, entre en Early Access sur Steam au prix de 19,99€.Pour célébrer la sortie, un nouveau trailer est disponible, montrant les 50 types de voitures disponibles, les circuits du jeu et 13 boss du jeu, ainsi que l'éditeur de niveaux. Grâce à l'Early Access, les joueurs vont pouvoir faire leurs retours à l'équipe de développement, sur ce jeu de course nerveux qui vous propose de ralentir le temps à chaque drift réussi.