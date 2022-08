Voyage : une date de sortie annoncÃ©e pour consoles

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

La destination n'est que secondaire

Développé par Venturous et édité par Ratalaika, Voyage vous invite à participer à l'aventure de deux survivants d'un crash de vaisseau spatial seul ou à deux. L'aventure vous transportera à travers divers environnements vifs et colorés dessinés et animés à la main. Vous y découvrirez trois narrations distinctes, décrivant trois histoires liées seulement par la présence des personnages sur cette planète mystérieuse.Le jeu sortira le 12 août sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et sur Nintendo Switch. Le jeu est également déjà disponible sur Steam , depuis un peu plus d'un an, d'ailleurs. Je vous invite également à admirer la bande annonce :