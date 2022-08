AEW: Fight Forever bientÃ´t disponible

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Bastonnade qui arrive en grande pompes

THQ Nordic s'invite à l'aventure All Elite Wrestling: Fight Forever pour co-éditer le jeu développé par Yuke's Co. et déjà en édition par All Elite Wrestling. Petit dernier dans les jeux de catch, AEW: Fight Forever nous promet monts et merveilles : une patte arcade avec des finishers et des coups en tandem bien uniques de la AEW, un mode carrière vous permettant d'incarner une étoile montante, un roster de catcheurs iconiques...Bref, le jeu nous promet beaucoup. En espérant qu'il se montrera à la hauteur de nos attente ! Il sortira "prochainement" sur PC (à travers Steam ), sur Playstation 4 et 5, sur Xbox One et Series et même sur Switch. Nous n'avons pour le moment que le site officiel du jeu et un (vraiment) très petit teaser, mais nous espérons avoir plus d'infos prochainement...