Vorax, nouveau trailer à visionner

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Je flippe. Au secours.

Un nouveau trailer de gameplay pour Vorax, le jeu de survie et d'horreur en monde ouvert est disponible. Et comme vous pouvez le lire, je suis une chochotte et j'aimerais tellement ne pas vous en parler mais je suis obligée.Vorax vous lâche sur une île mysterieuse, seul, la nuit. Sans équipement et sans nourriture, vous n'allez pas survivre longtemps, et encore moins quand vous êtes chassé par des créatures ignobles (et très moches. Et rapides. Ugh.) qui veulent vous faire la peau.On vous laisse regarder, moi, je ne peux plus en parler: