Mega Man Battle & Fighters : le jeu d’action débarque sur Switch

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 09:50:00 par Sara Brugioli

Pour les jeunes qui connaissent pas Mega Man?

Mega Man Battle & Fighters, la compilation crée par SNK CORPORATION est désormais disponible au téléchargement sur Switch.Le jeu met à la dispotition des joueurs deux jeux Mega Man sortis à l'origine sur l'ancienne console portable NeoGen Pocket Color. On pourra donc jouer à Mega Man : The Power Battle et Mega Man 2 : The Power Fighters. Les fans pourront incarner Proto Man, Bass ou encore Duo pour battre 40 boss issus de la franchise Mega Man.Le jeu est disponible au prix de 7,99€ sur le Nintendo Store.