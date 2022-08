Far Cry 6 sera gratuit pendant ce weekend

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Est-ce vraiment un cadeau ?

Sur l'Ubisoft Store, le jeu est à -60% sur les versions Standard, Gold et Ultimate et les DLCs et le Season Pass à -50%. Vous gagnerez également un crédit de 5 € sur le store si vous achetez le jeu soldé. La promotion dure jusqu'au 16 août.

Sur l'Epic Games Store, le jeu est à -60% sur les versions Standard, Gold et Ultimate et les DLC et le Season Pass sont à -50%, le tout jusqu'au 8 août.

Sur Xbox, les versions Standard et Gold du jeu sont à -60% et le Season Pass est à -50% jusqu'au 15 août.

Sur Playstation, la version Deluxe est à -55% et la version Ultimate à -60% jusqu'au 17 août.

Pendant une durée limitée , soit jusqu'au 7 août, vous pourrez jouer à Far Cry 6 gratuitement, incluant tous les DLCs sortis à ce jour. Cette promotion concerne toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est disponible : Playstation 4 et 5, Xbox One et Series, Stadia et PC (via l' Ubisoft Store et l'EGS ).Le jeu et ses DLCs est également soldé, mais les détails dépendent de la plateforme :Ubisoft nous invite également à participer à un concours photo jusqu'au 12 août (5h59 heure française). Prenez une capture d'écran, vidéo ou GIF en-jeu sur le thème "ambiance estivale" et postez-les sur Twitter, Instagram ou TikTok avec le hashtag #FarCry6FreeWeekendContest pour tenter de gagner des cartes graphiques AMD Radeon RX 6800 XT, figurines collectors, casques corsair ou "eye trackers". 5 gagnants seront choisis par l'équipe tandis que 10 autres seront choisis aléatoirement parmis les participations valides. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page du concours