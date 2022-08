Soul Hackers 2 : arrivée imminente

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

ATLUS, le développeur de Shin Megami Tensei, Persona et Catherine, revient à la charge avec Soul Hackers 2, la suite d'un premier opus vieux de 25 ans. On nous y invite à plonger dans un univers cyberpunk et surnaturel, où vous incarnez un des membres d'Aion, créés par une sorte de pensée numérique collective pour arrêter la fin du monde.Vous devrez alors recruter et créer des démons pour combattre à vos côtés et plonger dans les souvenirs de vos alliés pour en apprendre plus sur eux et sur vous-même pour renforcer les liens au sein de votre équipe. Le jeu sortira le 26 août prochain sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et sur PC à travers Steam.