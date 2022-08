- Sword and Fairy: Together Forever maintenant disponible

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 11:10:00 par Ambre Cogné

La fée prend son envol

Développé par Softstar et édité par EastAsiaSoft, Sword and Fairy: Together Forever sort sur Playstation 4 et 5. Il vous invite à plonger dans la mythologie chinoise épée à la main en incarnant le jeune dieu Xiu Wu et l'épéiste Yue Qingshu dans une quête pour éradiquer monstres et démons.Une bande annonce marque sa sortie, dévoilant un aperçu de l'histoire et des mécaniques du jeu, en particulier de son combat en temps réel qui tranche avec les autres jeux de la série.