Le premier épisode de Bridging The Rift est disponible

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

Arcane derrière les caméras, ou plutôt derrière les écrans

Chez Gamalive, on a pas énormement parlé d'Arcane, la série à extrême succès de Netflix. Mais le phénomène a séduit bien plus que les fans de League of Legends, et la série a été nommée pour d'innombrables récompenses (et a gagné!).Maintenant, en attendant la saison deux, Riot Games et Fortiche Production nous livrent les derrières de la scène, avec une série documentaire sur la création de la série. À travers 5 épisodes distribués gratuitement sur Youtube, les fans pourront suivre le processus de création d'Arcane, des débuts de la série au succès mondial, en passant par les défis de production.Fortiche Productions est un studio français, en plus. Grosse fierté nationale. Bridging The Rift est disponible sur la chaîne officielle de League Of Legends, tous les jeudis à 17 heures.