- Ikonei Island: An Earthlock Adventure rentre bientÃ´t dans sa phase d'Early Access

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

C'est tout mignon

Le développeur indépendant SnowCastle Games a donné une date pour le début de l'accès en Early Access de son jeu Ikonei Island : An Earthlock Adventure. Le jeu pourra être découvert dès le 18 août sur Steam.Les développeurs se sont inspirés de jeux tels que Animal Crossing et Stardew Valley pour leur jeu, en rajoutant des éléments plus approfondis d'exploration, de récolte de ressources, et de crafting et customisation. Mais le jeu ne sera pas de tout repos et relaxation: des pirates vous attendent sur Ikonei Island et vont entraver votre exploration si vous ne vous occupez pas d'eux. Et le multijoueur est la clé du jeu: toutes ces activités seront faisables en ligne avec vos amis.