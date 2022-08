- Sortie proche pour Foretales

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 11:35:00 par Ambre Cogné

Une histoire cartes en main

Les développeurs d'Alkemi sont sur la dernière ligne droite, avec leur jeu de cartes narratif arrivant le 15 Septembre de cette année. Vous y incarnez Volepain et la troupe de héros qu'il a réuni pour tenter de changer le destin du monde, dont la fin a été annoncé par une prophécie qu'il a lui-même aperçu.C'est donc avec des cartes que vous devrez résoudre les combats, les interactions sociales et traverser les obstacles qui se dresseront devant vous.Le jeu sortira le 15 Septembre sur Switch et sur PC (à travers Steam ).