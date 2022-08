- Brewpub Simulator annoncÃ©

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Un jeu pour les poivrots

En dévelopement par Star Drifters et en édition par Movie Games, Brewpub Simulator vous invite à ouvrir votre bar. Vous reprenez l'affaire de pépé qui était tombée dans l'oubli après l'arrivée de plus gros poissons. A vous de brasser votre propre bière, de décorer votre boutique, de servir vos clients et de gérer votre entreprise.Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais je vous invite à regarder la bande annonce. Vous pouvez également déjà mettre le jeu en liste de souhait sur Steam