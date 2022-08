La galerie de Kim

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 17:00:00 par Julie Kim Guenego

Enfin un décor

Bonjour ! On finit la semaine avec un dessin un peu plus poussé, inspiré du jeu (sous coté) Ib, un jeu d'horreur créée par Kouri avec RPG Maker 2000. Je vous encourage vivement à y jouer, il y a eu un remake qui est disponible sur Steam ! En parlant de jeu indépendant RPG Maker, je ne peux que conseiller les classiques The Witch's House et Mad Father, qui ont aussi reçus des remakes.