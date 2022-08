Le prochain jeu Fatal Fury / Garou en court de développement et DLC pour King of Fighters XV

Publié le Mardi 9 août 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Awoooooo

SNK Corporation annonce aujourd'hui le développement d'un nouveau jeu de la licence qui les a fait décoller : Fata Fury / Garou. Nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant le jeu, son histoire ou son gameplay. En réalité, pour le moment nous n'avons qu'un teaser d'une trentaine de secondes. Etant donné que le dernier jeu de cette franchise est sorti en 99, je pense qu'on saura attendre un peu plus...Autre news : un DLC pour King of Fighter XV est maintenant disponible, ajoutant Orochi Yashiro, Orochi Shermie et Orochi Chris, soit la Team Orochi. On s'attend également à l'arrivée de la Team Samurai en automne, composée de Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger, des personnages tout droit venus de Samurai Showdown. Enfin, pour finir, on a maintenant une roadmap pour la prochaine vague de DLCs, prévue courant 2023.