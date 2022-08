Dream Cycle sort de l'accès anticipé

Publié le Mardi 9 août 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Ce rêve bleuuuuu

Développé par Cathuria Games et édité par Raw Fury, Dream Cycle sort aujourd'hui de l'accès anticipé sur Steam . Puisque nous ne l'avons jamais couvert ici, laissez-moi vous présenter un peu le jeu : en tant qu'arcaniste des temps modernes, vous devez vous infiltrer dans le monde des rêves, dans lesquels des personnes, les "dreamers" sont piégés. Vous devrez comprendre leurs soucis, vaincre des ennemis et les libérer de leur cauchemar.A l'occasion de cette 1.0, le jeu se voit enrichi de 9 nouvelles zones, d'un paquet de nouveaux ennemis, armes et sorts, de nouvaux totems, de nouveaux intérieurs, des environnements mis à jour et du contenu post-jeu. Voici également une bande annonce pour cette sortie :