Tower of Fantasy: deux nouvelles vidéos avant le lancement du jeu

Publié le Lundi 8 août 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Découvrez la vidéo de gameplay social ci-dessous:



À trois jours de la sortie du jeu, les développeurs Hotta Studio et l'éditeur Level Infinite ont mis en ligne deux vidéos sur leur MMORPG Tower of Fantasy. Pour rappel, le jeu sortira le 11 août, et sera disponible en prétéléchargement le 9 août.La première vidéo, la vidéo de gameplay créatif, expose plus d'informations sur les options créatives du jeu, les nombreuses possibilités de personnalisation de héros et les différents véhicules et modes de transport du jeu. Dans la deuxième vidéo, celle de gameplay social, les joueurs pourront découvrir comment créer des équipes, combattre des boss ensemble et découvriront également l'action multi joueurs en jeu.Découvrez la vidéo de gameplay créatif ci-dessous: