La nouvelle manette de Xbox chante

Publié le Lundi 8 août 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Il n'y a rien de mieux que d'écouter de la musique en jouant. Une petite playlist bien ficélée... Donc Xbox nous sort sa première manette chantante. Je vous assure, vous avez bien lu. Par contre n'espérez pas y écouter votre playlist, justement. Car elle ne "chante" qu'une seule chanson.La manette sort à l'occasion de la collaboration de Benny Blanco, BTS et Snoop Dog (c'est à dire le trio le plus improbable jamais vu). Bien évidemment, cela sera plus un objet de collection pour les fans qu'une manette à utiliser pour jouer. La manette est équipée d'un haut-parleur (on verra bien la qualité du son...) pour lancer la chanson, elle affiche également un design personalisé, avec les noms des artistes.Soit. On reste de l'avis qu'il existe des façons plus simples et moins voraces en ressources tel que le plastique, le temps et l'argent pour promouvoir son single.Si la manette vous plaît, vous pouvez essayer de la gagner sur Twitter . Et si la chanson vous plaît, découvrez son clip sur Twitch