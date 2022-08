Un mode campagne pour l'anniversaire de Naraka: Bladepoint

Publié le Lundi 8 août 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

En espérant que ça ne tranche pas !

Pour fêter la première année de leur battleroyale plein d'arts martiaux, les développeurs de chez 24 Entertainment et les éditeurs de chez NetEase Games se préparent à ajouter un tout nouveau mode de jeu à Naraka: Bladepoint. En effet, à partir du 19 août prochain, un mode campagne en joueur-contre-IA invitera les joueurs à s'allier en groupes de trois pour faire face à des hordes d'ennemis et à un boss. Ce mode campagne disposera de quatres héros uniques et distincts.En plus de ce nouveau mode de jeu, une nouvelle carte sera ajoutée à la liste de celles déjà présentes. Holoroth offrira un environnement "magnifique" entre désert et glace. Cette carte disposera également de plusieurs éléments de gameplays nouveaux, comme un système de météo, des pièges placés dans l'environnement et des objets interactifs.