After Wave: Downfall disponible

Publié le Lundi 8 août 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Ça coule de source

Développé par SleepPlaying et édité par 7Raven Studios, After Wave: Downfall est maintenant disponible sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et Nintendo Switch. Le jeu se situe après un déluge à une échelle biblique créé per un certain Deathrix. Vous devez donc réussir à vaincre de nombreux monstres seul ou en co-op.Le jeu est un shooter arcade avec des options de difficulté allant du facile au très difficile, pour accomoder les nouveaux comme les plus expérimentés. Il nous propose un système d'amélioration des bateaux et six personnages, permettant d'affiner le gameplay que l'on souhaite avoir.