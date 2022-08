La saga Azimuth d'Elite Dangerous touche à sa fin

Publié le Lundi 8 août 2022 à 10:50:00 par Sara Brugioli

C'est la fin de la route

L'histoire principale de Elite Dangerous, la saga Azimuth, touche à sa fin. Le controversé Salvation s'apprête à lancer la vague de Proteus, qui selon lui, mettra fin à la menace des Thargoid.Et si vous ne connaissez pas la saga, alors je vous ai perdus. Azimuth, c'est la saga principale d'Elite Dangerous, commencée en 2020, avec la découverte de l'Adamastor, et l'introduction du personnage de Salvation, mystérieux et énigmatique qui semble être la clé de la défaite des Thargoids. Il bénéficie du soutien de l'Alliance, l'Empire, et la Fédération, les trois factions principales du jeu. Si les joueurs veulent parteciper au combat final contre les Thargoids et assister à la fin de la saga, ils devront se rendre dans le système HIP 22460, le mardi 9 août.