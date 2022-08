Dyna Bomb 2 entre en précommande

Publié le Lundi 8 août 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

Boum

Le studio indépendant 7 Raven Studios a annoncé que son jeu Dyna Bomb 2 est désormais disponible en précommande sur Switch et consoles Xbox (One et Series).Dans Dyna Bomb 2, vous incarnez Jack et Ela, et vous devez abattre tous les minions du Dr. Brutus, ainsi que le docteur lui-même, et nettoyer l'île tropicale où vous résidez. Le jeu propose un monde large à explorer, des boss uniques pour chaque niveau, et un mode co-op.Le jeu sera disponible à partir du 17 août sur Xbox, 18 août sur Switch, et arrivera sur Playstation le 19 août.