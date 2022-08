Block'em arrive sur PC le 8 septembre

Publié le Mardi 9 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Be there or be square

Développé par Cat Shawl Games et édité par Curve Games, Block'em est un party game pour 2 à 4 joueurs. Vous y faites la course contre vos amis dans un plateformer vous invitant à poser vos propres blocs pour atteindre l'arrivée. Vous devrez abilement choisir où les placer pour bloquer vos adversaires, éviter les obstacles et traverser les gouffres.Le jeu sortira le 8 septembre sur Steam, avec en préparation une sortie sur Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Nous n'avons pas encore d'informations supplémentaires concernant les dates de sortie de ces éditions...