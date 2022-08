L'Ukraine appelle à un blocus de l'e-sport russe

Publié le Lundi 8 août 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Ainsi qu'un coupage total des joueurs russe des serveurs

À travers la plateforme de Twitter , Mykhailo Fedorov, le vice Premier Ministre et Ministre de la transformation digitale de l'Ukraine a appelé à un blocage total des joueurs Russes et Bielorusses sur les serveurs de PlayStation et Xbox.En taggant les deux géants des consoles, le vice Premier Ministre a demandé que les comptes de joueurs localisés en Russie et Biélorussie soient bloqués, et que les équipes d'e-sport issues de ces pays ne soient pas inclus dans les compétitions à venir. Cette action a pour but d'appliquer une pression sur le gouvernement Russe, et le Ministre de la transformation digitale est un habituée de ces manoeuvres: le plus jeune ministre d'Ukraine, il a au cours du conflit transformé son compte Twitter en outil politique pour rallier le soutien de diverses compagnies de technologies, comme Google, Tesla ou encore Meta.Cette fois-ci, ce sont les consoles qui sont ciblées, mais divers utilisateurs ont pris l'initiative de tagger d'autres géants de l'industrie, comme Steam, Valve, ou encore Ubisoft. En attendant, ni Xbox ni Playstation ont répondu à l'appel de l'homme d'Etat.