Tiger Woods s'invite dans PGA Tour 2K23

Publié le Mardi 23 août 2022 à 11:10:00 par Ambre Cogné

Hole in one

Les développeurs de HB Studios et les éditeurs de 2K nous régalent avec l'ajout de l'iconique Tiger Woods à leur jeu de golf, PGA Tour 2k23. On le retrouve dans une bande annonce avec une tripotée de stars du jeu de trous, assis royalement sur un trône de fer entièrement fait en clubs de golf.Le jeu de sport sortira le 14 octobre prochain sur Steam, Playstation 4 et 5 et Xbox One et Series avec une version Standard, une version Deluxe et une version Tiger Woods. Chacune ajoute du contenu supplémentaire et des DLCs sur la précédente. En attendant tout ça, on vous invite à visionner la bande annonce :