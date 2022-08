L'anthologie d'horreur The Fridge is Red arrive sur Steam

Publié le Mardi 23 août 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Ça refroidit d'un coup

L'anthologie d'horreur à la première personne The Fridge is Red, développée par 5WORD Team arrive prochainement sur Steam, le 27 septembre 2022.Dans la peau de Frank, un employé de bureau fatigué, en burnout et sous-payé, la vie n'est pas facile. On arrondit les fins de mois comme on peut, et Frank répare des électroménagers pour se faire quelques ronds. Quand un frigo rouge mystérieux avec la réputation d'être irréparable lui tombe entre les mains, des événements mystérieux et de plus en plus inquiétants commencent à survenir, et menacent de détruire la vie de Frank. On devra explorer la psyché de ce dernier, en tentant de survivre au monde corrompu par une entité démoniaque (qui ne se révéla pas être sa belle-mère, étonnamment) et en déroulant le fil des évènements pour le sortir de là.