Elypse annoncé

Publié le Mardi 23 août 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Metroidvania sous un soleil rouge

Les développeurs (français !) de chez Hot Chili Games et les éditeurs de PID Games nous dévoilent leur prochain jeu : Elypse. Dans ce jeu de plateforme 2D, vous incarnez Fay, le plus récent sacrifice du royaume céleste pour repousser l'obscurité. Cependant, vous ne vous attendiez pas au destin que vous trouverez ici-bas, et vous avez décidé de survivre pour aller en parler à votre manager. Avec Nyx, une âme perdue locale, vous devrez donc tenter de vaincre les obstacles sur votre chemin.Le metroidvania sortira prochainement sur PC, à travers Steam . Nous n'avons pas plus de précisions, mais en attendant, jetez un coup d'oeil à la bande annonce :