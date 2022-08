Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon : un avant-gout en images

Publié le Mardi 23 août 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Le reporter belge est de retour

Alerte aux fans de BD, et surtout aux fans du reporter belge à touffe: Microids a dévoilé un premier teaser du jeu développé par Moulinsart, Tintin Reporter - Les cigares du pharaon. Ce sont les premières images officielles du jeu, alors découvrons cela ensemble.Dans cette nouvelle aventure, les investigations de Tintin et Milou les ont menés en Egypte, à la recherche du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Mais ce tombeau renferme un terrible secret qui va les mener de la terre des pyramides en Inde, en passant par l'Arabie, pour tenter d'arriver au bout de ce mystère. Le jeu a été conçu et pensé pour se fondre dans l'univers narratif et graphique de Tintin, pour le bonheur des passionnés de la série.Le jeu n'a pas de date définie de sortie, à part l'année 2023. En attendant, voici le teaser: