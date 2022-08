Player Non Player annoncé...

Publié le Mardi 23 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

...avec un clip musical ?

Développé par le français Jonathan Coryn, Player Non Player est un jeu un peu étrange qui aborde des sujets lourds comme le deuil et la mort. Vous vous retrouvez sur une île étrange peuplée de seulement 4 autres personnages, et vous devez apprendre à les connaître, résoudre leurs problèmes et exaucer leurs voeux.Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous débloquez des clips musicaux de Agar Agar, un groupe électro pop de chez nous. Le premier, Trouble, a été dévoilé en Juin dernier.Le jeu lui-même sortira sur Steam en 2023. En attendant, le site du jeu contient quelques informations supplémentaires, et le clip précédemment mentionné nous donne un aperçu de l'univers étrange de Player Non Player.