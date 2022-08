Dyna Bomb est disponible sur PS4 et PS5

Publié le Lundi 22 août 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Boom Boom Boom

Le jeu du studio 7 Raven Studios, Dyba Bomb 2, est disponible sur PS4 et PS5.Vous incarnez tour à tour Jack et Ela, deux terreurs avec un penchant pour les bombes. Vous devez abattre les minions du Dr.Brutus pour l'atteindre et le mettre hors d'état de nuire, pour sauver l'île tropicale où vous vous trouvez. Le jeu propose un large monde à explorer, divers boss pour chaque biome et un mode co-op.