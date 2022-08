Le rapport trimestriel de Diablo IV

Publié le Lundi 22 août 2022 à 10:45:00 par Sara Brugioli

Voyons le bulletin

Blizzard nous fait son tout nouveau rapport trimestriel de Diablo IV. Pour rappel, le jeu n'est pas encore sorti, mais les développeurs tiennent à nous garder happé avec des trailers de gameplay, petites annonces, et justement, le rapport trimestriel.Dans celui-ci, Blizzard y aborde le thème de Diablo IV en tant que service en ligne et de la monétisation du jeu. Joseph Piepiora, le directeur associé du jeu, présente les saisons, le nouveau contenu, les événements en direct du jeu et bien plus. Et pour ce qui touche au pass saisonnier et aux boutiques d'objets ornementaux (skins, armes), c'est Kegan Clark (chef de produit) et Jonathan Martin (responsable produit principal des services en ligne) qui en parlent.Tous les détails sont disponibles sur l'article officiel, et pour plus d'informations, les joueurs peuvent consulter le site officiel de Diablo IV.