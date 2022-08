(TEST) Xenoblade Chronicle 3 (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 22 août 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Les passions et les rêves sont comme le temps, inarrêtables

Le test de Xenoblade Chronicles a beaucoup fait parler de lui au sein de la rédaction. En effet, quand le chef a proposé la clé du jeu, on a tous un peu titillé devant. C'est vrai qu'un mastodonte comme ce jeu là, ça demande du temps, de la dédication, et ai-je mentionné du TEMPS? Beaucoup de temps.Sauf qu'on était tous un peu trop attachés à nos vies sociales pour se jeter corps et âme dans ce test. Au final, c'est le valereux Mohammed-Yassine qui s'est devoué, et vu la longueur du jeu, la longueur du test montre qu'il y avait beaucoup à dire.