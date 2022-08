HAAK sort bientôt de l'accès anticipé

Publié le Lundi 22 août 2022 à 11:45:00 par Ambre Cogné

Haak and slash

Le petit bijou de Blingame, édité par OKJOY, sortira de l'accès anticipé sur Steam le 25 août. HAAK est un jeu de plateforme très tourné action et metroidvania. Le jeu nous invite dans un univers futuriste et post-apocalyptique avec des graphismes old-school et du gameplay effréné.Une démo est disponible sur la page du jeu, si vous souhaitez l'essayer. Enfin, voici la bande annonce de cette bonne nouvelle :