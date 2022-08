F1 Manager 2022 : Dernière aperçu des coulisses avant sa sortie

Publié le Lundi 22 août 2022 à 11:15:00 par Ambre Cogné

F1 Manager 2022 nous invite pour une dernière fois à observer les ficelles de cette production avant sa sortie le 30 août prochain. Dans cet épisode, on nous parle de la motion capture qui a été utilisée pour produire les animations du jeu. Avec cet outil, les développeurs veulent atteindre le même niveau de réalisme et d'immersion que le reste du jeu.F1 Manager 2022 sortira donc le 30 août sur Xbox One et Series, Playstation 4 et 5 et sur PC, sur Steam et l'Epic Games Store. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à attendre...