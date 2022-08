Farming Simulator 22 : L'extension Pumps N' Hoses annoncée

Publié le Mardi 23 août 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

On va pomper un max

Giants Software nous régale avec la prochaine extension de leur jeu de simulation, Farming Simulator 22. Pumps N' Hoses nous permettra de dérouler des kilomètres de tuyaux pour répandre du fumier et plus de 30 nouvelles machines et outils de leaders mondiaux de l'industrie.L'extension pourra être testée à la Gamescom et sortira le 27 septembre prochain sur PC et consoles. En attendant, voici le trailer :