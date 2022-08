GOAL! The Club Manager sera disponible bientôt

Publié le Mardi 23 août 2022 à 09:40:00 par Sara Brugioli

Si vous n'avez pas assez pour un vrai club

Le jeu GOAL! The Club Manager de 2tainment a été nommé comme potentiel gagnant du prestigieux prix de la gamescom, dans la catégorie "Meilleur jeu de course/sport". Le jeu, qui est encore indisponible au public, entrera en Early Access le 13 Octobre.Dans le jeu, votre rôle est tout donné : au cas où le titre ne vous l'indique pas, vous incarnez un manager de club de football, avec la tâche importante de mener votre équipe aux sommets de tous les championnats. En plus du rôle de manager de l'équipe, vous êtes aussi l'entraîneur et le propriétaire de cette équipe, ce qui signifie que vous avez encore plus de responsabilités et d'intérêts à défendre. Mais le jeu sait s'adapter au joueur, que ce soit en proposant des parties rapides pour une session de jeu casuelle ou des campagnes longues et détaillées pour les joueurs plus déterminés.