Lempo annoncé

Publié le Mardi 23 août 2022 à 10:50:00 par Ambre Cogné

L'horreur à la finlandaise

Les développeurs de One Trick Entertainement et les éditeurs de PID Games nous invitent à avoir peur avec leur prochain jeu d'horreur, LEMPO. Vous vous y retrouvez piégé dans un plan d'existence mystique : le Metsänpeitto, une forêt sans fin pleine de monstres et d'étranges ruines. Vous devrez résoudre des énigmes et fuir des créatures terrifiantes pour vous échapper.Le jeu sortira sur PC à travers Steam, où vous pouvez déjà l'ajouter en liste de souhait. En attendant, la bande annonce suffira peut-être à vous séduire...ou à vous faire fuir !