Kukoos - Lost Pets annoncé sur consoles

Publié le Mardi 23 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Prêts à tuer pour leurs amis en fourrure

Développé par Petit Fabrik et édité par Modus Games, Kukoos Lost Pets arrive sur consoles. Le jeu de plateformes en 3D vous invite à incarner les Kukoos, une famille de singes en forme de tic-tac, et à retrouver vos animaux de compagnie kidnappés par des animaux malfaisants.Le jeu sera donc porté sur Playstation 4 et Switch au moment de sa sortie de l'accès anticipé sur Steam en décembre de cette année. Une sortie sur Playstation 5, Xbox One et Xbox Series est également prévue pour 2023. D'ici là, vous pouvez regarder la bande annonce très travaillée.