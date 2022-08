Les nominés pour les gamescom awards

Publié le Mardi 23 août 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

And the nominees are...

Indie Arena Booth

Microsoft / Xbox

Ukie

The Dark Pictures Anthology : The Devil In Me, Bandai Namco Entertainment

The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games

Metal: Hellsinger, Funcom

Metal: Hellsinger, Funcom

System Shock, Plaion

Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Lies of P, Neowiz

One Piece Odyssey, Bandai Namco Entertainment

The Dark Pictures: The Devil In Me, Bandai Namco Entertainment

Airhead, HandyGames

Edge of Sanity, Vixa Games

Tin Hearts, Wired Productions

Lies of P, Neowiz

Outcast 2 - A New Beginning, THQ Nordic

The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games

Metal: Hellsinger, Funcom

System Shock, Plaion

Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Fling to the Finish, Daedalic Entertainment

Ikonei Island: An Earthlock Adventure, Snowcastle Games

Paper Trail, Newfangled Games

Inkulinati, Daedalic Entertainment

Paper Trail, Newfangled Games

Sunday Gold, Team17 Digital

Goat Simulator 3, Plaion

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment

Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Age of Empires IV, Microsoft

Microsoft Flight Simulator, Microsoft

Sea of Thieves, Microsoft

Dredge, Black Salt Games

Lies of P, Neowiz

Sunday Gold, Team17 Digital

AEW: Fight Forever, THQ Nordic

GOAL! The Club Manager, Toplitz Productions

Ultimechs, Resolution Games

Age Of Darkness, Team17 Digital

Autopsy Simulator, Team17 Digital

IXION, Kalypso Media

Inkulinati, Daedalic Entertainment

Metal: Hellsinger, Funcom

Pentiment, Microsoft

La gamescom a commencé, et avec elle, les gamescom awards. Chaque année, ce prix récompense les meilleurs jeux d'une certaine catégorie, et les joueurs peuvent également voter en ligne dans les catégories dédiées pour voir leur titre préféré l'emporter grâce à ce lien . Les votes seront ouverts à partir de demain, donc pas de panique si le lien ne marche pas. On vous propose donc de voir les catégories et les jeux en lice cette année.D'abord les catégories spéciales, les gagnants seront annoncés dès la soirée d'ouverture de la gamescom, ce soir:gamescom goes green:Jeu Xbox / Microsoft le plus attendu:Jeu PC le plus attendu:Jeu Playstation / Sony le plus attendu:Les gagnants des catégories suivantes seront annoncés au studio officiel gamescom, le samedi 27 août.Jeu Switch le plus attendu:Meilleur jeu d'action/aventure:Meilleur jeu d'action:Meilleur jeu familial:Meilleur jeu indépendant:Meilleur jeu multijoueur:Meilleur jeu en cours:Meilleur RPG:Meilleur jeu de sport/de course:Meilleur jeu de stratégie/simulation:Meilleur jeu originel:Quant aux catégories éligibles, elles sont listées ci-dessous.tous les stands du salon sont éligibles;tous les trailers des partenaires montrés à l'Opening Night de la gamescom sont éligibles;tous les exposants à la gamescom sont éligibles;tous les highlights sont éligibles pour cet prix spécial: les jeux, les DLC, les technologies, mais aussi des gens du milieu, des institutions, des compagnies ou des concepts.