Le nouveau RPG de dark fantasy, The Lords of the Fallen

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 10:35:00 par Sara Brugioli

À ne pas confondre avec The Lord of the Flies

HEXWORKS est en train de développer un reboot au jeu de 2014, Lords of the Fallen, mais pour le distinguer de ce jeu, on rajoute un "the" devant. Du coup, ça devient The Lords of the Fallen. À ne pas confondre.Prenant place plus de mille ans après les événements du premier jeu, une nouvelle aventure nous est proposée dans ce jeu, dans un monde vaste, qui fait cinq fois la taille du monde originel. Une aventure RPG complète, The Lords of the Fallen proposera beaucoup de quêtes, de personnalisation d'avatar et une narration forte. Et le jeu se fournira d'un mode multijoueur, où les joueurs pourront recevoir de l'aide en invitant leurs amis sur leurs parties.Le jeu n'as pas encore de date de sortie, mais plus de nouvelles sur le gameplay devraient paraître cette année. En attendant, on vous propose de découvir le trailer cinématique d'annonce.