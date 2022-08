Atlas Fallen annoncé

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Attention au marchand de sable

Les développeurs de chez Deck13 Interactive et les éditeurs de Focus Entertainment nous révèlent avec un trailer qui claque leur prochain RPG d'action : Atlas Fallen. C'est dans un monde post-apocalyptique de haute fantaisie qu'on y découvre deux personnages mystérieux utilisant le sable comme arme pour combattre des monstres faits de la même matière.Atlas Fallen sortira sur Steam, Playstation 5 et Xbox Series en 2023. D'ici là on espère avoir plus d'informations sur cet univers intriguant et sur le jeu lui-même.