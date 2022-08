Dune: Awakening annoncé

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 10:25:00 par Ambre Cogné

Un MMO pour le moins épicé

Funcom nous présentent leur prochain MMO de survie : Dune: Awakening, à venir pour PC, PS5 et Xbox Series. C'est sur les sables brûlants et sans fin d'Arrakis que vous devrez survivre aux tempêtes, aux vers des sables et aux factions rivales. Vous devrez également parvenir à récolter le Mélange et à assoir votre pouvoir et votre domination sur la planète arride.Vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste de souhait sur Steam ou vous inscrire pour la beta sur le site du jeu . Nous n'avons pour le moment pas beaucoup plus d'informations le concernant et nous attendrons donc patiemment des aperçus du gameplay et une date de sortie.