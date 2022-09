Memory’s Reach : un jeu de plateformes et de puzzles

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Inspiré par Portal ?

Memory's Reach est un jeu développé par le studio australien 100 Stones Interactive. Il s'agit d'un jeu de puzzles et de plateformes dans laquelle votre capacité de réflexion et de déduction va être mise à rude épreuve. En vue subjective, Memory's Reach vous plonge dans un monde assez minimaliste, à la recherche des explications sur la disparition d'une civilisation alien.Jeux de lumière, de gravité, machines à activer ou désactiver, reliques oubliées, fragments de mémoire à récupérer, il va falloir penser verticalement, horizontalement et de manière totalement abstraite, dixit le communiqué de presse.Bref, si vous êtes un peu con, ou du moins, si vous êtes tout sauf une flèche, passez votre chemin. Sinon, relevez le défi.Memory's Reach sortira en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.