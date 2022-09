Diablo IV : une bêta restreinte concernant le late-game est en route

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 10:10:00 par Yoann Schuler

Le tard-jeu, la partie la plus intéressante

Pour ceux qui ne connaitraient pas le terme, le late-game est la fin du jeu, le contenu de haut-niveau. Et justement, Blizzard sait que dans un Diablo, c'est pour beaucoup la partie la plus intéressante. Par extension, une partie dont l'équilibre est tout particulièrement important.C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de faire cette bêta fermée concernant uniquement la fin du jeu, les évènements post-quête principal (leur permettant au passage de préserver l'histoire). Cette bêta fermée sera disponible aux joueurs PC, Xbox Series/One, et PS4 et 5. Pas à tous, bien sûr, sinon ce ne serait pas une bêta restreinte. Blizzard sélectionnera les joueurs ayant passé un nombre d'heures important sur le contenu de haut niveau des Diablo récents. Les joueurs qui savent de quoi ils parlent quoi. Pour plus de détails, si vous pensez être à la hauteur du challenge, vous pourrez trouver des informations à cette adresse