Unholy, un nouveau jeu d'horreur psychologique sur PC et consoles

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Si t'as perdu ton môme, j'en ai deux à céder...

Nouveau label indépendant né en Italie, à Milan, Hook s'est associé avec Digital Bros et le studio de développement polonais Duality Games, pour sortir le jeu Unholy. Il s'agit d'un jeu d'horreur psychologique en vue subjective, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series en 2023.Vuos allez devoir explorer deux mondes, l'un réel (mais l'est-il vraiment ?) et l'autre irréel (mais l'est-il vraiment ?), à la recherche de votre enfant dans un décor d'Europe de l'Est, après l'effondrement du bloc soviétique.Ambiance lourde et pesante sont au rendez-vous. Et n'oubliez pas : dans votre petite chambre, tout le monde vous entend crier.