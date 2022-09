Guardian Tales arrive sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Un leader du marché mobile en free-to-play sur Switch

Guardian Tales est un acteur important du marché mobile. À sa sortie, il a été numéro 1 des téléchargements sur le marché chinois et japonais (et l'est resté pendant près de deux semaines au Japon).Le jeu en lui même est un JRPG au style rétro-pixel art, où le joueur incarne une nouvelle recrue dans les rangs des chevaliers, qui se retrouve à assumer un rôle qui le dépasse un peu par la force des choses. Au programme : explorer le monde et retrouver les "12 champions" afin de mettre fin à la crise qui nous est tombée dessus, et se faire des amis qui pourront nous venir en aide en chemin.Le jeu sera disponible gratuitement sur le Nintendo E-shop à partir du 3 octobre. Et d'ailleurs, c'est aussi gratuit de regarder le trailer. Donc jetez un coup d'oeil.